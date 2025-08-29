千葉県浦安市を通る首都高湾岸線でトラックと乗用車など複数の車が衝突する事故があり、車線規制が行われています。【映像】トラック含む5台絡む多重事故 現場の様子午後3時すぎ、千葉県浦安市の首都高湾岸線の東京方面浦安出入口付近で「車両5台の事故」と110番通報がありました。警察によりますと、午後3時50分時点で、けが人の情報は入っていないということです。（ANNニュース）