世界的トップアーティストとK‐POPアイドルグループが夢のコラボを実現したApple TV＋オリジナルシリーズ『KPOPPED』が、Apple TV＋にて本日8月29日より配信開始となった。【写真】JO1はEve＆Keshaとスペシャルコラボ！『KPOPPED』場面写真西洋のポップスターたちが自身の代表的なヒット曲を再現し、世界的にも有名なK‐POPアイドルたちとコラボレーションして壮大なバトルパフォーマンスを繰り広げる本作。レジェンドから次