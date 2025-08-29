女優の石田ゆり子（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンレトリバーの愛犬「雪」との2ショット写真を披露した。石田は犬1匹、猫6匹と暮らしており、インスタグラムでは自身のアカウントとは別に、ペット専用アカウントを開設している。この日は「夏の終わりの夕暮れの光」と書き出し、「避暑のために、トレーナーさんの山のお家に行っていた雪を迎えに行ってきました」と伝えた。そして「片道200キロの距離を