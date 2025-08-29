◆セ・リーグ【出場選手登録】▽巨人山崎伊織投手▽巨人泉圭輔投手▽巨人オコエ瑠偉外野手▽阪神大竹耕太郎投手▽ＤｅＮＡウィック投手▽ヤクルト浜田太貴外野手▽中日橋本侑樹投手【出場選手登録抹消】▽巨人田中将大投手▽巨人石川達也投手▽阪神伊原陵人投手▽ＤｅＮＡ森唯斗投手▽ヤクルト松本直樹捕手▽中日仲地礼亜投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフ