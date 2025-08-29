巨人の田中将大投手が２９日、出場選手登録を抹消された。前日２８日には広島戦（マツダスタジアム）に先発。史上４人目の日米通算２００勝に王手をかけたマウンドだったが、１点リードで迎えた２回に味方の失策や自身の暴投などで一挙４失点で崩れ、２回６安打５失点（自責４）で２敗目を喫していた。この日は広島から帰京し、ジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加。室内練習場でキャッチボールなどを行った。練習後には