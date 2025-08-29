８月29日、U-23アジアカップ予選を戦うU-22日本代表のメンバーが発表された。U-22代表と名乗りつつも、３年後のロス五輪に出場する権利を持つ05年以降に生まれた面々でスカッドは構成された。チームを率いるのは、昨年のパリ五輪で指揮を執った大岩剛監督。ロス五輪世代のチームは、今年７月のウズベキスタン遠征で活動がスタート。今予選も強化の場を広げる意味合いが強い。一方で、今年９月下旬からチリで開催されるU-20ワ