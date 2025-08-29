大相撲の十両・三田（二子山）が２９日、秋場所（東京・両国国技館、９月１４日初日）へ向けての意気込みを語った。この日は東京・葛飾区の部屋の稽古で、幕下以下の力士を相手に計１１番の相撲を取った。十両２場所目だった名古屋場所は１１勝４敗で十両優勝。「自分自身、久々の優勝でとてもうれしかった。自信になった」と振り返った。新十両だった夏場所は「左第４中手骨骨折」で途中休場。関取になって初めて１５日間を皆