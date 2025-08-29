スーパーの食肉売り場と買い物客＝昨年10月、東京都練馬区のスーパー「アキダイ」関町本店内閣府が29日公表した8月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比1.2ポイント上昇の34.9となり、2カ月ぶりに改善した。トランプ米政権の高関税政策を巡って日米が引き下げで合意したことを好感したとみられる。指数を構成する4項目全てが上昇した。「暮らし向き」は1