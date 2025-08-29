福井県議会の全員協議会で質問を聞く、関西電力の水田仁原子力事業本部長（左）＝29日午後関西電力は29日、福井県内にある美浜、大飯、高浜の3原発で計画する乾式貯蔵施設の使用済み核燃料について、遅くとも2035年末までに、県外の中間貯蔵施設へ搬出を開始する方針を県に説明した。搬出先は、中国電力が「立地可能」との調査結果を公表した山口県上関町を念頭にしているとみられるが、「相手方もあることで回答を差し控える」