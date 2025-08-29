陸上自衛隊富士駐屯地は8月29日、以前の所属先で複数の部下隊員に暴言を伴う威圧的な指導を繰り返して精神的苦痛を与えたとして、2等陸佐を停職5か月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊情報学校に所属する2等陸佐です。 富士駐屯地広報班によりますと、2等陸佐は2024年4月頃から12月頃までの間、富士駐屯地ではない以前の所属先の執務室で複数回にわたり、複数の部下隊員に暴言を伴う威圧