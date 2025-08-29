日本野球機構（NPB）は29日の公示を発表。阪神は前日先発した伊原陵人投手を抹消し、巨人戦の先発マウンドにあがる大竹耕太郎投手を登録しました。ドラフト1位ルーキーの伊原投手は、前日28日の敵地・DeNA戦に先発登板。佐藤輝明選手の2ランで援護を受け初回のマウンドにあがると、無安打に抑えます。しかし2回には先頭・宮粼敏郎選手にフェンス直撃の2塁打を浴び、続く松尾汐恩選手から痛恨の2ランを被弾。その後は落ち着き