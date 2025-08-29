きょう8月29日は、旧暦の7月7日・七夕です。奄美市では29日、子どもたちが七夕飾りをしました。 子どもたちの願いごとが書かれた短冊。奄美市の奄美パークでは、近くの節田保育所の子どもたち21人が、笹に短冊や飾りを結びつけました。 「コーカサスオオカブトが飼えますように」 「やさしい警察になれますように」 奄美群島では、七夕飾りが「旧暦のお盆に先祖が帰ってくる時の目印になる」との言い伝えがあり