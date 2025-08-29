今月、台風12号で被災した南さつま市ではきょう29日も復旧作業が行われました。 (記者)「南さつま市では、地元の鳳凰高校の生徒たちが水害で出た被災ゴミの分別作業をおこなっています」 南さつま市ではきのう28日までに住宅の半壊66棟、一部破損1棟、床上浸水90棟、床下浸水29棟のあわせて186棟の被害が確認されています。 市内に設けられた仮のごみ置き場には水につかるなどして使えなくなった「災害ごみ」が持ち込まれていて