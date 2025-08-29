来年のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表は28日、フランスのアルベールビルで開幕した4カ国代表対抗でドイツと対戦し、シュートアウト（SO）戦の末に1―2で敗れた。五輪の日本代表メンバーは年内に決まる見込み。（共同）