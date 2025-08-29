「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）阪神の村上頌樹投手と巨人の岡本和真内野手が試合前練習中にあいさつをかわした。２人は智弁学園の先輩＆後輩の間柄。２学年先輩の岡本和が２０１４年・夏の甲子園に出場した際には、村上も１年生ながらベンチ入り。岡本の後を受けてリリーフ登板した経緯もある。互いに満面の笑みを浮かべながら言葉をかわすシーンからは関係の深さがにじんだ。前回、東京ドームの対戦では「長嶋茂雄