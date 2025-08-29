鹿児島ロータリークラブと高校生が29日あさ、鹿児島市の天文館周辺を清掃しました。 (鹿児島城西高校 生徒)「(たばこの)吸い殻が多いです」 鹿児島ロータリークラブは青少年との社会奉仕活動の一環として、高校生との清掃活動を去年から行っています。 29日は鹿児島ロータリークラブの37人、鹿児島城西高校の社会福祉科の生徒ら25人と合わせて62人が参加。7つのグループに分かれ、お