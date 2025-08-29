警察車両の赤色灯28日午後9時50分ごろ、新潟市中央区南万代町の住宅で「帰宅したら夫と子どもが倒れていた。3人とも意識や呼吸がない」と妻から110番があった。新潟署によると、2階のリビングで夫（39）と長女（2）、長男（1）が倒れており、搬送先で死亡が確認された。無理心中の可能性もあるとみて、詳しい状況を調べている。家族は5人暮らし。4人と同居している親族の1人とは連絡が取れている。主な悩み相談窓口