札幌市で開かれた北方領土返還要求北海道・東北国民大会＝29日午後北方領土返還要求北海道・東北国民大会が29日、札幌市内で開かれた。北海道と東北6県などでつくる実行委員会が主催し、54回目。ロシアのウクライナ侵攻により、日ロ関係は厳しい状況が続くが「北方四島の一括返還の実現を目指し、政府の外交交渉を後押しするとともに、粘り強く運動に取り組む」との大会宣言を採択した。元島民や関係者ら約400人が参加。登壇し