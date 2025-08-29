タレントの有吉弘行が２９日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に２０年ぶりに出演。ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に出演することを高田文夫氏に告げ、壮大な野望を口にした。この日は有吉とダチョウ倶楽部が生出演。なんと有吉は「ビバリー」に２０年ぶりに出演。「結婚の報告をしにいったのは高田先生だけ」と夏目三久さんとの結婚が決まり、事前にあいさつにいったと告白し、高田氏を喜ばせた。有吉は「電波