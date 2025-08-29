陸上男子１００メートルの桐生祥秀（２９）＝日本生命＝が２９日、埼玉県川越市の東洋大川越キャンパスの陸上競技場で練習を公開した。代表入りを確実としている、世界選手権東京大会（９月１３日開幕、国立競技場）に向け「個人としては２０１９年のドーハ大会ぶりの世界陸上。楽しんでいきたい」と笑顔で力を込めた。７月の日本選手権では５年ぶりに優勝。今月３日の富士北麓ワールドトライアルでは、９秒９９をたたき出し、