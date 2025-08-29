２９日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反落。手掛かり材料に欠けるなか、持ち高調整の売りで軟調に推移した。 大引けの日経平均株価は前日比１１０円３２銭安の４万２７１８円４７銭。プライム市場の売買高概算は１８億６６７０万株。売買代金概算は４兆４０６８億円となった。値上がり銘柄数は６３２と全体の約３９％、値下がり銘柄数は９２９、変わらずは５７銘柄だった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウ