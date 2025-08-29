ドル円一時１４７．１８レベル、小幅に高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時147.18レベルと小幅に本日の高値を伸ばしている。ユーロ円も連れ高となり、高値を171.76レベルに更新。ポンド円は198.60近辺へと買われているが、東京朝方につけた高値198.66レベルには一歩及ばず。欧州株は調整的な売りで小安く取引を開始している。 USD/JPY147.15EUR/JPY171.74GBP/JPY198.55