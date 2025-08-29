女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、それぞれのインスタグラムで結婚していたことを正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里が妊娠していることも2人の連名で報告した。スポニチ本紙の取材ではすでに安定期に入っている。趣里は俳優の水谷豊、女優の伊藤蘭の1人娘。夫妻にとって初孫の誕生にもなる。スーパーアイドル「キャンディーズ」の「ラ