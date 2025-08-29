SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗（ひぼう）中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた中島早苗被告（48）の裁判で、東京地方裁判所は29日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病しながらと芸能活動を続けている。中島被告は堀のブログに対して23年4月からおよそ2年間にわたって「うそ八百」「顔がゆがんでいる」「舌を引っこ抜かれ