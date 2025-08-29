まもなく8月も終わりですが、厳しい残暑は向こう1か月も続く見込みです。平年に比べますと9月は晴れの日が多い予想です。28日に発表された気象台の1か月予報によりますと、向こう1か月も、暖かい空気に覆われやすいため、気温の高い状態が続くでしょう。特に、期間の前半となる9月上旬は気温がかなり高くなる見込みです。また高気圧に覆われやすいため、日照時間は多いと予想されています。期間ごとの予想をみていきます。＜8/30&#