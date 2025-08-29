28日の広島戦で2回を投げ終え、ベンチに戻る巨人・田中将＝マツダ日米通算200勝まであと1勝としている巨人の田中将大投手が29日、出場選手登録を外れた。28日の広島戦で2回5失点と打ち込まれて黒星を喫しており、態勢を整えることになった。再登録できるのは9月8日以降で、今季中の大台到達を目指す。今季は7試合に投げて2勝2敗、防御率5.20の成績。