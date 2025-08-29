ハンドボールのリーグHの新シーズン開幕を前に、記者会見するブルーサクヤ鹿児島の笠井＝29日、東京都内9月6日に開幕するハンドボールのリーグHの新シーズンを前に、各チームの選手が29日、東京都内で記者会見し、女子で新リーグ初年度だった昨季のプレーオフ（PO）を制したブルーサクヤ鹿児島の笠井千香子は「追われる立場になるが、連覇に向け、挑戦は終わらない」と意気込んだ。昨季PO決勝で敗れ、前身の日本リーグからの連