優勝候補として「FIBAユーロバスケット2025」を迎えたセルビア代表は、8月28日にラトビアで行われたグループフェーズ初戦でエストニア代表に98－64で勝利した。 この試合ではニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）が18得点4リバウンド6アシスト、アレクサ・アブラモビッチが13得点3リバウンド3アシスト2スティール、フィリップ・ペトルセフが12得点、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサン