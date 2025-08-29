ザ・パックは２９日の取引終了後、丸紅や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行など既存株主による合計３７２万４００株の売り出しと、上限５５万８０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。売り出し価格は９月８日から１０日までのいずれかの日に決める。株式売却の意向を確認した株主に円滑な売却機会を提供しつつ、浮動株比率の向上と株主層の拡大を通じ、