ミサワがこの日の取引終了後、２６年１月期の単独業績予想について、売上高を１３２億２４００万円から１２１億１３００万円（前期比４．１％減）へ、営業利益を３億５３００万円から２２００万円（同９３．２％減）へ、純利益を２億２５００万円から２５００万円（同８６．６％減）へ下方修正した。 円高の影響による売上総利益率の良化や、支払手数料、広告宣伝費などの販管費の減少はあるものの、インテリア・家具業界に