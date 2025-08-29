人生後半を楽しく生きるには何をするといいか。精神科医の和田秀樹さんは「50代から60代で子どもがいなくなって、夫婦があらためて顔を向き合わせ、一緒にいても全然楽しくないのであれば『恋活』すべきだ。近所に気の合う恋活相手がいれば、幸福感が溢れ、免疫力もあがり残りの人生はバラ色になる」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳からこそ人生の本番 永遠の若さを手に入れる恋活入門』（二見書房）の一部を再編集したもの