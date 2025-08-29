「ZSP-BITER WIDE」（SH2507）ブリヂストンスポーツは、“幅広甲高でもスポーティなスパイクレスシューズを履きたい”というゴルファーのニーズに応えた、幅広甲高設計で高いグリップ力を追求したスパイクレスシューズ「ゼロ・スパイク バイター ワイド」（SH2507）を、9月18日に発売する。同商品は、前モデル（SHG380）対比“足幅”を広げ、圧迫感のない“よりゆったりとした履き心地”にこだわった。上層（柔らかめ）と下層（硬