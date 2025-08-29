フォーラムシアター『違和感を演じなおす』 創作現場におけるハラスメントを演じて考える企画 『違和感を演じなおす』が9月6日、8日に池袋・あうるすぽっと3F会議室で開催される。 フォーラムシアターは、ブラジルの演劇活動家、アウグスト・ボアール（1931-2009）によって生み出された『現実に起こっている問題を、演劇を通じて共有し、討論する』手法。現在、世界90ヵ国以上の学校や地域で活