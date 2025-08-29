北海道内の新型コロナウイルスの感染者数が増加しています。「カミソリを飲んだような」などと表現される激しいのどの痛みを伴う新たな変異株「ニンバス」に注意が必要です。 （クリニック・イン・ザ・モーニング岡田純一院長）「１０名弱のうち５名がコロナウイルス陽性と診断されています。発熱者の半分以上がコロナ陽性という状況が８月以降ずっと続いている状況です」札幌市中央区にあるクリニックです。こちらのク