Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。韓国からの帰国を報告し、自撮りショットを公開した。 【画像】佐久間大介の私服ショット／『M COUNTDOWN』オフショット／ENHYPENとILLITからの差し入れに喜ぶ姿 ■佐久間大介「日本到着！！！ ただいま！！」 Snow Manは8月28日、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演。パラパラダンスで話題の新曲「カリスマックス」を英語バージョンで披露した。 佐久間は「日本到着！！！ た