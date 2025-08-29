ピープル [東証Ｓ] が8月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常損益(非連結)は1億7700万円の赤字(前年同期は1億4400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の経常損益は9400万円の赤字(前年同期は9400万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-28.7％→-26.9％に改善した。 株探ニュース