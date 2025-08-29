卓球の中国超級リーグは29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われる。世界トップの中国選手も参戦する最高峰のリーグとなっている。成都高新若水居の一員として参戦するのが張本美和（木下グループ）。デビューを果たす見込みの17歳が世界女王と対戦の可能性があり関心が寄せられている。 ■平野、蒯曼らも在籍の強豪 張本美は6月の第1ラウンド、7月の第2ラウンドにも選手登録されていたがそれ