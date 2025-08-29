29日午前、三次市で住宅2棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは三次市山家町の住宅です。消防や警察によると午前9時20分ごろ「家の外壁から火が出ている。2階へ移りそう」と目撃者から通報がありました。■付近の住人「電気のメーターの方から火が出て一気に燃え上がった。ホースを持って走ったりしたんですが間に合わなかった。」消防車4台などが出動し火は約2時間半後に消