Windows11で利用できるWSL（Windows Subsystem for Linux）を使うと、Windowsの中でLinuxのコンソール・アプリケーションや、GUIアプリケーションを実行することができる。つまり、Windows11には、2つの実行環境があるわけだ。WSLが導入されたのはWindows 10のときなので、すでに利用しているユーザーも少なくないだろう。現在のWSLは、Ver.2と呼ばれ、仮想マシン支援機能を利用したもの。手を加えてはいるが、Linuxカーネルが動作