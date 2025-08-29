結果を出す人の対応は何が違うか。営業コンサルタントの菊原智明さんは「いかにもたくさん仕事を抱えていて大変な雰囲気を醸し出している人は、実際は標準以下の成績しか残せず苦しんでいることが多い。確実にチャンスをつかみ、結果を出し続ける人は総じてクイックレスポンスだ」という――。※本稿は、菊原智明『決定版 「稼げる営業」と「ダメ営業」の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lad