記録的大雨で浸水の被害を受け、営業ができなくなっていた熊本市中央区のコンビニエンスストアが24日、13日ぶりに営業を再開しました。 店長「（コピー機の）だいたいこの辺まで水がきました」 熊本市中央区のファミリーマート熊本段山本町店は、今月11日、店舗に近づけないほどの浸水被害がありました。従業員は昼前になってようやく店内に入れたものの、一部の商品が水没するなど営業ができなくなってい