日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。DeNAはウィック投手を登録しました。ウィック投手は来日2年の32歳。これまで31試合に登板し、3勝1敗16ホールド、4セーブの活躍で防御率は0.79となっています。7月16日に登録抹消となってから、約1か月半ぶりの1軍復帰に期待がかかります。また、DeNAは前日28日に今季初の1軍登録で先発に立った森唯斗投手を抹消。初回に1発を打たれ2点先制を許すも、3回以降は阪神打線を三者凡退に抑え、5回2