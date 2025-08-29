練習を公開した桐生祥秀＝埼玉県川越市陸上男子100メートルで9月13日開幕の世界選手権東京大会の日本代表入りを確実にしている桐生祥秀（日本生命）が29日、埼玉県川越市の東洋大で練習を報道陣に公開し、五輪、世界選手権では2019年大会以来となる個人種目での出場へ「久々なので楽しんでいきたい」と抱負を語った。この日はスタートの練習を数本行い、感触を確かめた。今季は7月の日本選手権で5年ぶりに優勝し、3日の大会で