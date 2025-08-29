練習を公開した鵜沢飛羽＝茨城県つくば市陸上男子200メートルで世界選手権2大会連続代表の鵜沢飛羽（JAL）が29日、拠点とする茨城県つくば市の筑波大で練習を公開し、9月13日開幕の東京大会へ「もういつ走っても大丈夫な準備はできている。決勝に進出することが一番の目標で、明らかにいける確率は上がっていると思う」と意気込みを語った。2023年世界選手権と昨夏のパリ五輪は準決勝で敗退。悔しさを糧に今季は20秒1台を連発