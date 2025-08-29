英国のヒーリー国防相＝29日、東京都江東区の東京国際クルーズターミナル英国のヒーリー国防相は29日、東京に停泊中の英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の寄港に合わせ、都内で記者団の取材に応じ「日英は防衛協力の黄金時代を築いている」と述べた。海上自衛隊との共同演習や日英のサイバー連携を例に挙げ「日本はアジアで最も緊密な安全保障上の仲間だ」と強調した。日英伊が戦闘機を共同開発する「グローバル戦闘航空プ