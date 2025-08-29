来日しては日本各地の宝飾品の展示会場で窃盗を繰り返していたとみられるモンゴル国籍の男が逮捕されました。男は、同様の犯行で逮捕されたほかのモンゴル国籍の男女から「万引きの師匠」と呼ばれていました。【写真を見る】「万引きの師匠」モンゴル国籍の男を現行犯逮捕 20回ほど来日のたびに宝飾品展示会で窃盗繰り返したか警視庁窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、モンゴル国籍のバター・ムンフゾリグ容疑者（49）です