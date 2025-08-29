地域住民の代表16人が参加した連絡協議会28日 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。町の対策について地域住民らが意見を出し合う連絡協議会の初めての会合が28日開かれました。 会合には、自治会長や住民による「有志の会」の代表ら合わせて16人が参加し、山本雅則町長から委嘱状を受け取りました。 吉備中央町の円城浄水場では2020年から3年間、