陸上自衛隊久留米駐屯地で勤務する自衛官が、同僚の財布から現金1万円を盗んだとして懲戒免職処分となりました。聞き取りに対し「魔が差した」などと話したということです。29日付で懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊西部方面特科連隊の24歳の陸士長です。久留米駐屯地によりますと、陸士長は去年10月、駐屯地内の寮でベッドの上に置いてあった同僚の財布から現金1万円を盗んだということです。別の同僚が目撃して部隊に報告し