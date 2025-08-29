岩手県釜石市から贈られた大漁旗を手にするラグビー・カナダ代表の選手たち＝29日、ユアテックスタジアム仙台岩手県釜石市が29日、ラグビーの2019年ワールドカップ（W杯）日本大会中、台風被害を受けた同市で復旧活動を行ったカナダ代表に感謝の思いを込めた大漁旗を贈った。日本代表戦（30日）が行われるユアテックスタジアム仙台で受け取ったカナダのランボール主将は「釜石は僕らにとって特別な場所であり続ける」と話した。