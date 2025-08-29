大相撲の夏巡業が２９日、茨城・牛久市の牛久運動公園体育館で行われ、朝稽古で横綱大の里（２５＝二所ノ関）が精力的に汗を流した。横綱デビューとなった７月の名古屋場所では、１１勝４敗に終わり３場所連続Ｖを逃した。この日は、先場所敗れていた幕内王鵬（２５＝大嶽）を指名し、５番相撲を取って４勝１敗だった。大の里は「先場所負けているので。しっかり頑張りたい」と振り返った。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の